Популярные интернет-магазины уходят из России

Любимые россиянами онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома ​Quelle и Otto прекращают работу на территории нашей страны. Об этом сообщил ​гендиректор Otto Group Russia Мартин Ширер.

Он отметил, что решение принято "в соответствии с глобальной стратегией" компании. При этом магазины закрываются не только в России.

Группа планирует развивать виртуальные магазины Otto.de для немецкоязычных стран. Ширер не исключил, что впоследствии данная торговая площадка будет выведена на международный уровень, сообщает "Коммерсантъ".

При этом Otto Group не собирается полностью уходить из нашей страны. Компания продолжит развивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. Ширер выразил уверенность, что группа останется главным игроком в российском сегменте виртуальной коммерции.

Публикация от QUELLE (@quelle_russia) 9 Апр 2018 в 6:21 PDT

Эксперты называют закрытие интернет-магазинов в России ожидаемым. Немецкие онлайн-площадки безоговорочно проигрывают конкуренцию российским Wildberries и Lamoda.

Официально история Quelle началась 26 октября 1927 года, когда торговый агент Густав Шикеданц зарегистрировал в городском реестре QuelleSchickedanz. В 1948 году в баварском Фюрте был открыт торговый дом Quelle, а в 60-е началась организация сети филиалов. В России дочерняя компания ЗАО "Майл Ордер Сервис" была основана в 2004 году.