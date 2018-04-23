Сколько нужно россиянину для счастья

Установлен размер зарплаты, при которой средний россиянин чувствует себя счастливым. Запросы граждан в этом году оказались скромнее, чем в предыдущем – они снизились на 14%.

Для полного счастья среднестатистическому россиянину надо получать не менее 159 тысяч рублей в месяц. Запросы граждан определил опрос, проведенный порталом Superjob.ru.

Суммы в разных городах и регионах называются разные. Москвичи определили размер своего счастья в 212 тысяч рублей, а петербуржцы – в 166 тысяч. Представления о бедности у жителей двух столиц одинаковые: порогом они назвали доход менее 22 тысяч рублей в месяц.

А вот богатство в Москве и Санкт-Петербурге определяют по-разному. Москвичи считают, что богатый человек зарабатывает около 566 тысяч рублей, а в Петербурге отсчет богатства начинается с 511 тысяч, передает "Интерфакс".

В других российских регионах бедными считают людей с доходами ниже 18 тысяч, а богачами – тех, кто зарабатывает более 447 тысяч рублей. При этом, как выяснили социологи, для "нормальной жизни" в большом городе среднестатистической семье из трех человек нужно около 91 тысячи рублей в месяц. В городах с населением менее 100 тысяч удовлетворяются доходом в 75 тысяч рублей. А в селах согласны и на 61 тысячу.

Тем временем стало известно, что Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируется увеличить программу внутренних заимствований. Как писали Dni.Ru, планы правительства нарушил нестабильный рубль, и ведомство надеется занять у россиян еще около 200 миллиардов рублей. В Минфине утверждают, что возможные изменения не связаны с введенными США в отношении России санкциями.

