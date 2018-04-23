Госдума займется укреплением партнерства власти и бизнеса

В Госдуме создадут рабочую группу, которая займется решением проблем государственно-частного партнерства при реализации проекта "Ямал СПГ". Ее возглавят два вице-спикера Думы – руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и представитель "Справедливой России" Ольга Епифанова.

Решение принято на выездном заседании Совета Госдумы в Ямало-Ненецком округе. Спикер Вячеслав Володин отметил, что в эту группу необходимо пригласить председателей профильных комитетов – по природным ресурсам, транспорту, энергетике, по делам Севера и экологии.

Рабочая группа позволит собрать, проанализировать и предложить решения всех проблем, которые есть в сфере государственно-частного партнерства, используя для этого в качестве примера проект "Ямал СПГ". Кроме того, Володин поручил профильным комитетам при заслушивании министров на правительственных часах в Госдуме готовить отдельные вопросы министрам по этой тематике.

Проект "Ямал СПГ" позволит России выйти на лидерские позиции в мире по поставкам сжиженного природного газа, заявил Володин на Совете Думы. "Этот проект формирует совершенно новый формат внешнеторговых отношений на новом рынке – рынке СПГ. Мы сегодня там представлены не настолько эффективно, с вводом этого проекта у нас есть возможность быть среди лидеров поставок сжиженного природного газа на мировые рынки", – сказал он.





Рынок сжиженного природного газа осваивают в первую очередь Катар, Австралия, Малайзия, другие страны, добавил спикер Госдумы.

"Ямал СПГ" – интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа, предусматривающий строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью около 16,5 миллиона тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа здесь почти триллион кубических метров. В рамках реализации проекта создается транспортная инфраструктура, включающая морской порт и аэропорт Сабетта.





Высокую эффективность предприятия обеспечивают, в том числе, природные условия. Арктический холод снижает эксплуатационные затраты, и завод может функционировать с большей производительностью. Акционерами "Ямал СПГ" являются российская компания "НОВАТЭК", французская Total, китайские фонд "Шелковый путь" и компания CNPC.

Всего в составе комплекса три технологические линии. Первая была запущена в декабре прошлого года, ее открыл президент Владимир Путин. Почти весь объем запланированного производства сжиженного природного газа (96%) уже законтрактован. Топливо будет экспортироваться в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.



