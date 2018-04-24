Банк "Возрождение" представил эксклюзивный продукт для бизнесменов

Новую электронную услугу запустил банк "Возрождение": максимальная сумма по гарантии без залога и поручительства составляет 150 миллионов рублей. Таких предложений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынке пока нет.

Как сообщили в банке, заявка клиента рассматривается в течение одного дня в режиме онлайн. При этом гарантию клиенты могут получить в день обращения, не выходя из офиса, предъявив минимальный пакет документов.

"Электронный документооборот значительно упрощает для участников госзаказа процедуру получения банковской гарантии, новый формат которой не требует открытия счета, визита в банк и бумажных документов", – отметил заместитель председателя правления банка "Возрождение" Евгений Павлов.

Банк предоставляет гарантии на участие в тендере, гарантии исполнения обязательств по контракту и возврата аванса на срок до пяти лет по ставке от 2,5% годовых.

Банк "Возрождение" (ПАО, Москва) – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. Входит в топ-40 крупнейших российских банков по активам. Занимает 23-е место в рейтинге самых рентабельных банков по версии газеты "Коммерсантъ". В рейтинге "100 надежных российских банков – 2018" по версии Forbes Банк занял 49-е место, а в рейтинге "Банки с самыми низкими ставками на рефинансирование ипотеки из топ-20 по объему ипотечных портфелей" этого же издания – 13-е место.

Региональная сеть банка насчитывает 116 офисов продаж и порядка 750 банкоматов. Банк обслуживает свыше 1 200 000 частных и 53 000 юридических лиц, которым предлагает полный спектр услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, широкий выбор банковских карт и многое другое.



