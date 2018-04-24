В России кончились деньги на пенсии
Мораторий на пенсионные накопления продлен до 2020 году, а решение по ИПК пока не принято. Кроме того, в 2017 году произошла санация крупных частных банков.
"После того, как банки были переданы на санацию, НПФ лишились крупного заказчика и ресурсов для привлечения клиентов. Помимо этого, фондам пришлось переоценить инвестиции в активы родственных структур, которые сильно потеряли в цене из-за санации", – цитируют гендиректора консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергея Околеснова "Ведомости". В свою очередь представитель Центробанка напомнил, что закон обязывает негосударственные пенсионные фонды обеспечить безубыточность инвестирования пенсионных накоплений после каждых пяти лет с даты заключения договора.
А вот приток новых средств в пенсионную систему может обеспечить система ИПК. Она предполагает, что копить на пенсию будет сам гражданин, а не отчислять работодатель, как это происходит сейчас. Этот закон может быть принят до конца текущего года.
Однако успех системы ИПК будет зависеть от того, насколько сами работники будут в ней заинтересованы. По словам гендиректора НПФ "Лукойл-гарант" Дениса Рудоманенко, единственный источник роста для НПФ – привлечение новых клиентов.
В 2017 году заявления о переводе пенсионных накоплений подали 6,3 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом их число снизилось почти вдвое.
За последний год на рынке НПФ заметно выделяются две тенденции – консолидация и огосударствление. Тренд на них продолжится, и предпосылок для либерализации экономики пока нет, считает аналитик Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Юрий Ногин.
Юморист сообщил об этом в соцсетях
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