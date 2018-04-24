Россия подала сигнал оставшейся без газа Украине

Россия не против сотрудничества с Украиной в газовой сфере – "Газпром" даже готов к переговорам с "Нафтогазом" о новом контракте на транзит голубого топлива. Таким образом Москва говорит Киеву, что не все еще потеряно.

По словам председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, расторжение контракта с "Нафтогазом" не означает полного прекращения транзита газа в Европу через Украину. Он подчеркнул, что объемы транзитного топлива будут зависеть от позиций украинских партнеров.

"Текущий контракт ни при каких условиях, даже при смене Солнца и Луны, продлеваться не будет", – пошутил топ-менеджер крупнейшей российской компании. Он также уточнил, когда Украина получит право заключить новое соглашение. Для этого "Нафтогаз" должен обосновать экономическую привлекательность транзита через территорию Незалежной.

Частичной альтернативой украинскому маршруту является проект "Северный поток – 2". Он способен сократить затраты по транспортировке газа в Европу на треть, считает Медведев. Несмотря на противодействие со стороны США и Украины, проект поддержали несколько европейских стран, в том числе Германия и Австрия.

Мало того, идет речь о строительстве "Северного потока – 3". "Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, я не исключаю, что потребуются новые газотранспортные проекты. "Северный поток – 3", например", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Напомним, что 19 апреля истек срок для переговоров по контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транзите. Ранее истек срок по контракту на поставку газа, и 20 апреля "Газпром" подал документы о разрыве коммерческих договоров в Арбитражный суд Стокгольма.

Некоторое время назад на Украине возник дефицит голубого топлива, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. Отказавшись два года назад от российского газа, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы, но по завышенной цене.