Как научиться управлять своими финансами

Как повзрослеть и стать финансово самостоятельным. Почему права получают в 18 лет, а управлять финансами не учатся даже в 40? Так нетривиально началось наше интервью с Денисом Владимировым, руководителем аналитического центра ООО "Центр современных инвестиционных технологий".



Дни.ру: Денис, вы задаете мне вопрос, на который у меня нет ответа, потому что семья, работа, дети и заботы…



Денис Владимиров: Знаете, иногда нужно задать один неудобный вопрос, чтобы человек задумался на минуту и это стало толчком к дальнейшим действиям.

Дни.ру: Верно, это действует. Но вернусь к тому, о чем собирался поговорить изначально. Финансовые рынки постоянно трясет, операции на них связаны с рисками, многие уже обожглись. Тем не менее, российские компании не жалуются на отсутствие клиентов.

Д.В.: Количество инвестиционных счетов в России за прошлый год увеличилось на 50% по сравнению с 2016 годом, а объем средств на этих счетах так и вовсе удвоился. Рост на 100% всего за год – выдающийся показатель. Понятно, что инвестиционные счета заводят отнюдь не бедные и не на последние деньги.

К тому же вы сейчас удивитесь, но взрослые и серьезные клиенты приходят за сильными эмоциями. Есть люди, которые получают адреналин, наблюдая за волатильностью на рынке и переживают каждый момент так, будто находятся на футбольном матче. Но в итоге клиентов притягивает возможность заработка, высокая волатильность, широкий выбор финансовых инструментов, возможность зарабатывать как на росте, так и на падении актива.

Дни.ру: Каким образом можно зарабатывать на падении?

Д.В.: Например, на внебиржевом рынке Forex все валюты торгуются парами. То есть в паре рубль/доллар падение рубля автоматически означает, что доллар дорожает. Поэтому непринципиально, куда именно движется курс, вверх или вниз, главное – двигаться вместе с рынком. Дорожает доллар – покупать доллар, рубль отыгрывает потери — продавать доллар и покупать рубль. Эта логика применима к любым валютным парам.





Дни.ру: Но ведь для того, чтобы заработать на скачках курса, надо быть финансистом.

Д.В.: Вот здесь мы вернулись к тому, о чем говорили с начала. Грамотно инвестировать нужно уметь, иначе есть риск потерять деньги. Но надо понимать, что умение торговать – это практический навык, отнюдь не равный академическому курсу финансов в институте. В конце концов, вам же не обязательно досконально знать устройство машины, характеристики двигателя, а также историю автомобилестроения, чтобы ездить за рулем. А вот знания ПДД и умение водить абсолютно необходимы.

Трейдингу можно и самостоятельно научиться, можно посещать курсы в офисе или проходить их онлайн на сайте компании – выбор есть. Лично я бы рекомендовал курсы, поскольку они удобнее и эффективнее: в них информация уже структурирована, к тому же преподаватели разбирают типичные ошибки трейдеров. Но в целом, конечно, это вопрос личных предпочтений. Главное желание научиться и разбираться.

Дни.ру: А если заработать хочется, а не получается?

Д.В.: Начинающие инвесторы, которые приходят на рынок без опыта и знаний, у нас всегда в зоне повышенного риска. Таким клиентам уделяется больше всего внимания и для менеджеров они особенно приоритетны. Наша задача – научить, вдохновить и отправить в самостоятельное плавание по финансовым рынкам. Удачное плавание, замечу. О победах не принято говорить громко, однако, негативные истории дорого обходятся как компании, так и отрасли в целом, поэтому нам выгодно, когда клиенты "долго живут" и хорошо зарабатывают.