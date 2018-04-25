Россию объявили зависимой от Украины

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко призвал сохранить зависимости России от транзита газа через Украину. Также он призвал США ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства газопровода "Северный поток – 2".

По словам политика, после ввода в эксплуатацию газопровода, бюджет страны лишится части доходов, а украинцы потеряют 25 тысяч рабочих мест. Кроме того, газотранспортная система Незалежной "превратится в металлолом".

Именно поэтому Украине выгодно, чтобы Россия зависела от нее в транзите газа. Более того, по мнению Геращенко, после того как наша страна перестанет "нуждаться в территории Украины", Россия якобы сможет напасть на нее, передает РИА ФАН.

"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода „Северный поток – 2“ и таким образом сохранили мир в Европе", – цитирует политика Ura.ru. "Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", - заключил он.

Напомним, до конца апреля "Газпром" намерен получить разрешение от Швеции на строительство "Северного потока – 2". Уже получено одобрение со стороны Финляндии, Австрии и Германии. Слово еще остается за Данией.

Как писали Dni.Ru, ранее на Украине возник дефицит газа, и власти страны запустили в соцсетях хештег #прикрути. Отказавшись два года назад от российского голубого топлива, Киев по-прежнему покупает его в режиме реверса из Европы по завышенной цене.