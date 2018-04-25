Дыра в бюджете: куда пропала пенсия россиян
Прогнозируемые доходы Пенсионного фонда России снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. Увеличение дефицита связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по страховым выплатам, сообщает РБК.
Эксперты призвали граждан не паниковать раньше времени. "Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда носит технический характер и ни в коей мере не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий", – заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что одна из главных задач нового правительства России – проработка повышения пенсий гражданам. Он отметил, что вопрос о возвращении индексации работающим пожилым людям не закрыт.
Напомним, что с 2014 года накопительная пенсия в России не формируется. Отчисления работающих россиян на накопительную часть идут на выплаты пенсионерам.
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