Два российских банка лишились лицензий

Центральный банк России лишил лицензии зарегистрированный в Махачкале банк "Эльбин", передает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу регулятора. Кредитное учреждение занимало 484-е место в банковской системе России. Также лицензия отозвана у столичного "Нового кредитного союза", он находился на 424-м месте.

Оба банка были участниками системы страхования вкладов. Их клиенты могут рассчитывать на возвращение денег в предусмотренных законом объемах.