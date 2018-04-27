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Экономика

Как сэкономить на косметике и парфюмерии

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
Каждая женщина стремится выглядеть безупречно, как можно дольше оставаться красивой и привлекательной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно подходят к выбору косметики и парфюмерии. Сэкономить, но при этом купить качественный товар, помогают прокомоды.
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 Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

Известный бренд "Л'Этуаль" дает дополнительную скидку 5% к дисконтной карте. На сайте представлен богатый ассортимент косметической продукции в нескольких категориях. Среди них – макияж, уход за кожей и волосами, парфюмерия. Скидочное предложение распространяется на все позиции. Словом, если вам нужна качественная косметика по привлекательной цене, то добро пожаловать на сайт "Л'Этуаль".

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Автор: Иван Поляков27 апреля 2018, 11:18

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