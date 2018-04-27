Трамп готовит жесткий выговор для Меркель
Рабочая поездка Меркель займет не более суток, а это значит, что разговор будет непродолжительным и по существу. Вполне вероятно, что американский президент примет лидера Германии с распростертыми объятиями. Однако более реалистичный сценарий подразумевает, что Меркель получит от Трампа выговор по ряду вопросов.
В данный момент у Вашингтона и Берлина есть множество неразрешенных споров. Один из них касается увеличения военных расходов НАТО, второй – отмены строительства газопровода "Северный поток – 2". Представители Госдепартамента США уже заявляли, что если Меркель не пойдет на компромисс, то конфликт станет достоянием общественности.
Многие из окружения канцлера понимают, что Германия не может пойти на уступки перед Америкой в определенных вопросах, передает Spiegel. Так, строительство газопровода уже утверждено, а обеспечение энергобезопасности ФРГ – один из важнейших для страны вопросов.
Более того, американские санкции в сторону России ощутимо бьют по экономике Германии. Меркель будет просить Трампа освободить Берлин от участия в этом противостоянии.
Команда канцлера попытается сделать все, чтобы сгладить острые углы. Стоит отдать должное Меркель: она славится своим талантом находить общий язык даже с самыми непростыми политиками. Однако на сей раз предложить немецкой стороне попросту нечего.
Ранее стало известно, что несмотря на позитивную риторику в адрес Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель готовит решение, которое вряд ли понравится Киеву. Под посулы спасти транзит через Незалежную Берлин готовится заменить его своим.
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