Сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни

Исследовательский холдинг "Ромир" в ходе всероссийского опроса населения задал респондентам один из базовых вопросов – сколько денег нужно семье из трех человек для нормальной жизни. В исследовании приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.

прочитано 875 раз