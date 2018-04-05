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Экономика

Лукашенко поплатился за слова о наклоняющей его России

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Белоруссии нужно искать новые рынки сбыта молока, России оно больше не нужно. Это дал понять Минску глава Минсельхоза Александр Ткачев.
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Неделю назад белорусский президент Александр Лукашенко сетовал на то, что Россия его постоянно наклоняет. Батька обиделся на то, что Москва создает препоны на пути молочной продукции и других товаров. "Мы делаем доброе дело, но стоим на коленях", – заявил Лукашенко.

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Очевидно, что президент догадывался: без ответа такие заявления не останутся. И вот сегодня, 5 апреля, в российском Министерстве сельского хозяйства заявили о намерении наполнить прилавки магазинов молоком отечественного производства. Глава ведомства Александр Ткачев сообщил, что белорусским поставщикам придется искать другие рынки сбыта.

"Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком", – сказал министр в интервью РИА Новости. Он напомнил, что через территорию Белоруссии поставляется значительный объем сухого молока, страна является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию. К нам ее ввозят около 120 белорусских предприятий.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andreas MuhsKremlin Pool

Ткачев добавил, что в ближайшие пять-семь лет вопрос планируется закрыть. По его словам, рынок не может нормально развиваться из-за недобросовестной конкуренции с молочной продукцией, которая содержит растительные жиры, и сухим молоком.

В середине марта глава Минсельхоза предупреждал, что ведомство примет решительные меры против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает в Россию с территории Белоруссии. Представители российского ведомства с 19 по 23 марта инспектировали молочные предприятия в соседней стране и по итогам проверок выдвинули против Минска обвинения в пособничестве мошенническим схемам.


Новый виток противостояния между Белоруссией и Россией стал продолжением прошлогодних скандалов, которые закатывал Минск. Сначала белорусским властям не понравились новые правила пересечения границы, которые ввела ФСБ России. Затем Лукашенко обиделся на завышенные цены, по которым Россия продает ему углеводороды. В итоге после встречи с Владимиром Путиным белорусский лидер забыл все обиды и успокоился.  

Автор: Александр Комаров5 апреля 2018, 14:18

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