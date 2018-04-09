ЦБ лишил лицензии крупный банк

Центробанк отозвал лицензию у "ВВБ". По данным регулятора, деятельность руководства организации привела к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости.
В декабре 2017 года "ВВБ" оказался неспособным исполнять требования кредиторов. По величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 178-е место, пишет "Газета.ru".
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