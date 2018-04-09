Паника на бирже: новые санкции обвалили рубль

На Московской бирже наблюдается мощнейший обвал. Рубль стремительно дешевеет, акции российских компаний падают в цене. Причина – новые американские санкции.

Акции российских компаний, принадлежащих лицам, попавшим в новый санкционный список США, стремительно падают в цене. РУСАЛ Олега Дерипаски потерял в цене половину, упали акции ВТБ и "Мечела".

После заявления вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что правительство окажет государственную помощь теряющим в цене компаниям, акции продолжили дешеветь с удвоенной силой. Индексы РТС обвалились на 11,5%, Московской биржи – почти на 10%. Еще не вечер – падение продолжится, говорят эксперты.

Новые санкции Минфина США подразумевают, что инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями. Похоже, держатели ценных бумаг начали массово продавать их именно сегодня.

Помимо акций российских компаний, дешевеет и национальная валюта – рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на уровне 73 рубля 34 копейки, доллар приблизился к 60 рублям (данные на 14:30 мск).

"Это новое явление. Требуется время, чтобы понять размер реального ущерба и выработать шаги по максимально возможному исправлению ситуации. Недавно, всего несколько дней назад, эти санкции применены в отношении наших компаний, поэтому сейчас занимаемся анализом", – приводит Life.ru слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также против одной компании по торговле оружием и связанного с ней банка. В пресс-релизе отмечалось, что ограничения вводятся по итогам обнародованного в январе 2018 года "кремлевского доклада". Под санкции, в частности, попали бизнесмены и госуправленцы Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.