Порошенко нахваливает свою трубу перед Меркель
Чего только не сделаешь для того, чтобы не остаться у разбитого корыта. Украинский президент переживает насчет совместного российско-европейского проекта "Северный поток – 2", который активно поддерживают канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры других стран ЕС.
Еще бы, как только он заработает на полную мощность, потребность в украинской трубе сразу же отпадет и Киев тут же останется без платы за транзит российского газа в страны Старого Света. Именно поэтому Порошенко в очередной раз завел старую пластинку: он заявил, что модернизация украинского транзитного газопровода будет дешевле, чем строительство второго "Северного потока".
По его словам, проходящий по дну Балтики газопровод выглядит политической взяткой за лояльность к России, передает РБК. "Немецкие политики и компании должны помнить о том, что "Северный поток – 2" это исключительно политической проект, который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток – 2" это политическая взятка за лояльность России, цель которой – экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба", – заявил президент.
Он уверен, что новый газопровод не имеет под собой экономически оправданного основания. Странно, но, видимо, Порошенко не слышит или не хочет слышать слова поддержки в адрес масштабного проекта, звучащие сразу из нескольких европейских столиц.
#Рада призвала все страны мира бойкотировать "Северный поток-2" https://t.co/fIqgiH8G1g#ВР #Северный_поток-2 #Северныйпоток-2— ФАКТЫ (@faktyua) 5 апреля 2018 г.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер (основного оператора газопровода) заявил, что ввод в эксплуатацию Северного и Турецкого потоков приведет к снижению транзита газа через Украину в десять раз. В конце марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало все разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной немецкой экономической зоне.
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