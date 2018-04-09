Порошенко нахваливает свою трубу перед Меркель

Петр Порошенко снова рекламирует транзитный газопровод, который идет по территории Украины. Президент настаивает, что его модернизация для Европы будет намного выгоднее, чем вложения в "Северный поток – 2".

Чего только не сделаешь для того, чтобы не остаться у разбитого корыта. Украинский президент переживает насчет совместного российско-европейского проекта "Северный поток – 2", который активно поддерживают канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры других стран ЕС.

Еще бы, как только он заработает на полную мощность, потребность в украинской трубе сразу же отпадет и Киев тут же останется без платы за транзит российского газа в страны Старого Света. Именно поэтому Порошенко в очередной раз завел старую пластинку: он заявил, что модернизация украинского транзитного газопровода будет дешевле, чем строительство второго "Северного потока".

По его словам, проходящий по дну Балтики газопровод выглядит политической взяткой за лояльность к России, передает РБК. "Немецкие политики и компании должны помнить о том, что "Северный поток – 2" это исключительно политической проект, который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток – 2" это политическая взятка за лояльность России, цель которой – экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба", – заявил президент.

Он уверен, что новый газопровод не имеет под собой экономически оправданного основания. Странно, но, видимо, Порошенко не слышит или не хочет слышать слова поддержки в адрес масштабного проекта, звучащие сразу из нескольких европейских столиц.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер (основного оператора газопровода) заявил, что ввод в эксплуатацию Северного и Турецкого потоков приведет к снижению транзита газа через Украину в десять раз. В конце марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало все разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в исключительной немецкой экономической зоне.