Перепуганные россияне кинулись скупать доллары и евро

Нездоровый ажиотаж наблюдается в пунктах обмена валюты. Россияне скупают не только привычные доллары США и евро, но и более экзотические денежные единицы.

Паника на бирже и резкое повышение курсов иностранной валюты не могла не отразиться на настроениях россиян. В пунктах обмена – ажиотаж: как рассказывают очевидцы, спрос на доллары и евро растет не по дням, а по часам.

Не обошли вниманием запасливые граждане и денежные единицы других стран – чем не преминули воспользоваться банки. Так, в одном из крупных кредитных учреждений в Москве еще в 15:00 за один британский фунт просили 84,4 рубля. Но, не прошло и двух часов, как цену взвинтили до 88 рублей.

На фоне всех финансовых потрясений контрастом смотрятся данные последнего опроса ВЦИОМ. Социологи выяснили, что россияне ожидали роста курса доллара – но, тем не менее, отдавали предпочтение российской валюте.

По данным ВЦИОМ, в национальной валюте хранят свои сбережения 68% россиян – это на 16 процентных пунктов больше, чем в 2015 году. При этом доля тех, кто делает накопления в долларах, за три года сократилась с 7% до 5%, в евро – с 4% до 3%. Опрошенные выразили доверие рублю – несмотря на то, что сами же прогнозировали его ослабление. По мнению респондентов, через три месяца за доллар будут давать 61 рубль, а через год – 64 рубля.

Причина нынешних финансовых потрясений – новый пакет санкций, о введении которых объявил 6 апреля Минфин США. В список попали семь российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также компания по торговле оружием и связанный с ней банк. В американском перечне, в частности, бизнесмены и госуправленцы Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.

В итоге в понедельник на Московской бирже наблюдается обвал. РУСАЛ Олега Дерипаски потерял в цене половину, упали акции ВТБ и "Мечела". Рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на уровне 73 рубля 34 копейки, доллар приблизился к 60 рублям.

При этом эксперты заверяют, что падение рубля продлится недолго. По мнению финансовых аналитиков, рынок постепенно восстановится после шока новых американских санкций.

