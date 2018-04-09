У Трампа нашли шкурный интерес в отравлении Скрипаля

Дональд Трамп использует дело Скрипаля в интересах американского бизнеса. Президент США намерен с помощью этого скандала выдавить с рынка российских предпринимателей.

Америку должны снабжать алюминием бизнесмены из США. Такова позиция Трампа, который решил изгнать с американского рынка русских, считает публицист Эдуард Лимонов.

К примеру, Олег Дерипаска, внесенный в новый санкционный список, по словам Лимонова, за сутки потерял "где-то одну пятую своих капиталов". Цены на акции его компаний – РУСАЛ, "Базовый элемент", группа "Газ" – упали после этого неприятного известия. Между тем Дерипаска продает алюминий в США уже более 20 лет – только в прошлом году заработав на американском рынке 1,5 миллиарда долларов, утверждает публицист.

Президент США декларирует: новый пакет экономических санкций в отношении России обусловлен тем, что Москва замешана в деле с отравлением бывшего британского шпиона. Однако это лишь дымовая завеса, которая должна прикрыть истинные интересы Вашингтона. Это прикрытие для таких институтов, как, к примеру, Всемирная торговая организация, которая декларирует мировой рынок с равными возможностями, уверен блогер.

"Трамп врет, у него другие мотивы. Им движет американский бизнес-интерес. Трамп сообразил, что под шумок дела Скрипаля он может выгнать российских бизнесменов со своего рынка", – цитирует Лимонова "Свободная пресса".

9 апреля на Московской бирже РУСАЛ Олега Дерипаски потерял в цене половину. Упали также акции ВТБ и "Мечела". Рубль просел с начала торгов почти на 3%. Евро торгуется на уровне 73 рубля 34 копейки, доллар приблизился к 60 рублям. Эксперты заверяют, что падение на российских биржах продлится недолго. По мнению финансовых аналитиков, рынок постепенно восстановится после шока от новых американских санкций.



Напомним, Минфин США объявил о введении нового пакета санкций 6 апреля. В черный список попали семь российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих, а также компания по торговле оружием и связанный с ней банк. В американском перечне, в частности, бизнесмены и госуправленцы Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов.