Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), новый стандарт пожарной безопасности и другие нововведения последнего весеннего месяца. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с приходом мая.

Повышенный МРОТ

С мая минимальный размер оплаты труда увеличивается до 11163 рублей, он будет доведен до действующего в России уровня прожиточного минимума.

Изначально поднимать МРОТ планировалось постепенно и окончательно сравнять показатели в начале следующего года. Однако в феврале 2018-го в Госдуме был принят закон о досрочном уравнивании минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума – уже с этого мая.

Уровень МРОТ важен для размера сборов, выплат пенсий и пособий. От показателя минимальной оплаты труда зависят, к примеру, пособии по беременности и родам для тех, у кого нет трудового стажа.

Увеличение МРОТ затронет почти три миллиона россиян. Примерно половина из них работают в бюджетных организациях. По подсчетам минтруда, на реализацию нововведения регионам потребуется около 32 миллиардов рублей.

При этом стоит учитывать, что вместе с повышением МРОТ никуда не исчезнут и надбавки, существующие в ряде субъектов.

Новый противопожарный стандарт безопасности

С 1 мая в стране начнет действовать противопожарный ГОСТ. Документ приняли в прошлом месяце, вскоре после резонансной трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Основное положение – обязательная регулярная проверка систем оповещений о пожаре, а также средств тушения и устройств управления эвакуацией в случае чрезвычайной ситуации. Проверяться будут системы противодымной защиты, внутренние противопожарные водопроводы и прочее.

Системы оповещения и сигнализации по новым нормам необходимо проверять раз в квартал, а водопровод и системы тушения должны проходить проверку раз в шесть месяцев. Нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, а также за допуск проверяющих к противопожарной инфраструктуре будет собственник здания.

Курортный сбор

С началом нового сезона россиянам, отдыхающим на отечественных курортах, придется заплатить курортный сбор. Соответствующий закон был принят около года назад. Пока новая норма будет распространяться на Крым, Краснодарский край, Алтай и Ставрополье. Однако в Крыму введение налога решили отложить до 2019 года.

Таким образом, россияне, которые едут в Белокуриху на Алтае, в Кисловодск, Ессентуки и другие курорты, придется заплатить за день отдыха порядка 50 рублей. со следующего года цифра увеличится до 100. Однако единой тарифной ставки для всех нет, каждый регион вправе сам устанавливать сумму курортного сбора.

Статус волонтеров

С мая вступает в силу закон о волонтерстве, который уравнивает понятия "добровольчество" и "волонтерство". В соответствии с нормативно-правовым актом, это любая благотворительная, безвозмездная деятельность.

Волонтерами могут быть как физические, так и юридические лица, а также государственные органы. Они могут заключать соглашения с добровольными помощниками, обговаривать, помимо прочего, расходы на транспорт, питание, жилье. При этом добровольцы не должны разглашать тайну, к которой имеют доступ в ходе своей деятельности.