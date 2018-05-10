Компьютеры и гаджеты со скидкой

Новая техника и электроника появляется на прилавках с головокружительной скоростью. Самые лучшие модели всегда можно найти в интернет-магазинах. А благодаря промокодам на сайте Dni.Ru покупать компьютеры и гаджеты можно с привлекательной скидкой.

Так, магазин "Котофото" предлагает скидку про промокоду 200 рублей на все кроме смартфонов от четырех тысяч рублей. В магазине можно приобрести процессоры, материнские платы, видеокарты, оптические приводы и блоки питания, а также системы охлаждения.

В широком ассортименте – ноутбуки, периферия, а также фотоаппараты и видеокамеры, наручные часы, планшеты и аксессуары для них. Ценители недорогих, но функциональных гаджетов удивятся богатому ассортименту "Котофото". Все главные новинки от Lenovo, Huawei и других производителей. И все это по доступным, демократичным ценам. На сайте продавца можно найти также товары для дома, дачи, сада, спорта и отдыха.

Скидки по промокоду предоставляет и интернет-магазин электроники Oldi. Это один из известнейших и самых посещаемых сайтов среди онлайн-ритейлеров электроники.

Покупатели ценят Oldi за доступные цены, богатый выбор, быструю доставку, налаженную логистику, а также высокое качество сервиса. В ассортименте магазина – компьютеры, ноутбуки и комплектующие, гаджеты (смартфоны, планшеты) и многое другое.





В нашей сегодняшней подборке еще один крупный онлайн-ритейлер – магазин "Ситилинк". Майское солнце светит все ярче, а скидки в "Ситилинке" все большие – до 50%. В ассортименте интернет-магазина более 50 тысяч наименований бытовой техники, а также цифровой электроники и других товарных категорий от ведущих мировых производителей.

Для удобства покупателей по всей стране работают около 500 пунктов выдачи "Ситилинк-мини". Найти их можно как в больших, так и в маленьких городах – всего 320 населенных пунктов. При этом служба клиентского сервиса работает семь дней в неделю 24 часа.

Еще один интернет-магазин высоких технологий в нашей сегодняшней подборке – КАРКАМ. Продавец предлагает 25% скидку по промокоду на штатные регистраторы. Так, модель Каркам Q7 – один из лучших видеорегистраторов компании. Он обладает высоким качеством записи 2304 на 1296 Super HD, широким трехдюймовым экраном, объективом с углом обзора 170º, а также поддержкой внешней памяти до 32 гигабайт и встроенной памятью 256 мегабайт.





В целом на сайте интернет-магазина представлено несколько категорий товаров. Покупатель сможет подобрать для себя автоэлектронику, системы сигнализации, радиосвязи, личной безопасности. Также в широком ассортименте товары для спорта и отдыха, бытовая электроника, а также электротранспорт.

Использовать промокоды предельно просто. Заходите в специальный раздел на сайте Dni.Ru, находите нужный магазин, кликаете по кнопке "Открыть промокод". Далее идете на сайт продавца, выбираете желаемый товар, кладете в корзину, а затем кликаете на нее и начинаете оформлять заказ. Найдите специальное поле для скидочной комбинации. Туда и нужно ввести скидочную комбинацию. Если она верна, то вся сумма заказа будет пересчитана в меньшую сторону или вам автоматически будет предоставлен бонус.