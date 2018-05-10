России выставили круглый счет за Крым

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям, которые потеряли свои активы после воссоединения Крымского полуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщили в украинской компании "Нафтогаз".

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