Миллиардер Трамп забросал Россию деньгами

Объявленный президентом США Дональдом Трампом выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном приносит первые плоды. Цена на нефть марки Brent вплотную приблизились к отметке в 80 долларов за баррель.

В настоящий момент черное золото торгуется по цене 78 долларов за бочку. Только по итогам сегодняшнего дня стоимость фьючерсов увеличилась на 1,31%. Это наивысший показатель для черного золота с 26 ноября 2014 года.

Резкий рост цен на нефть стал возможен благодаря выходу Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. О разрыве соглашения объявил 8 мая глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что в срок от 90 до 100 дней все зарубежные компании должны свернуть бизнес с Тегераном. В противном случае они рискуют навлечь на себя санкции США.

Сделка была заключена в 2015 году. Помимо прочего, она вернула Иран на мировой нефтяной рынок. В стране добываются около 3,8 миллиона баррелей в сутки. По некоторым данным, около 2,5 идут на экспорт. Теперь США восстанавливают эмбарго на экспорт иранского черного золота. Кроме того, вверх цены на нефть толкает общая военно-политическая нестабильность на Ближнем Востоке – основном нефтедобывающем регионе мира.

Эксперты обсуждают несколько возможных вариантов. По наиболее оптимистичному стоимость черного золота вернется к отметке в 100 долларов за баррель – как в лучшие "досанкционные" времена. Другие полагают, что рост нефтяных котировок остановится на уровне 85-90 долларов.

В любом случае, увеличение стоимости черного золота выгодно для России. Это обеспечивает дополнительные доходы бюджета, снижает вероятность введения новых налогов. Только за прошлый год дополнительная выручка от экспорта нефти принесла в казну 1,2 триллиона рублей.

В этом году "сливки" будут еще жирнее. В Минфине предрекли дополнительные доходы федерального бюджета в связи с растущими нефтяными котировками в размере 2,74 триллиона рублей, тогда как ранее предполагалась сумма в 527 миллиардов рублей. В одном только мае казна получит допдоход в размере 320 миллиардов.





Выручка пойдет, помимо прочего, на реализацию положений майского указа президента Владимира Путина. Глава государства 7 мая, в день инаугурации, подписал указ о комплексном социально-экономическом развитии страны. Предполагается, что в 2024 году будет значительно снижен уровень бедности и увеличена средняя продолжительность жизни. Кроме того, будут модернизированы системы здравоохранения и образования, созданы тысячи современных, высокотехнологичных рабочих мест.