Украина рискует рассориться с Европой

Незалежная может попасть в черный список офшоров стран Евросоюза. Чтобы этого не произошло, стране необходимо до конца 2018 года ратифицировать Конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).

В Минфине Украины сообщили, что от президента страны Петра Порошенко ждут предоставления главе ведомства полномочий на подписание MLI. Затем соглашение должен утвердить парламент.

Министры финансов стран Евросоюза в конце прошлого года составили черный список из 17 государств, отказывающихся сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Если Украина не примет меры, то может оказаться в перечне. Это, безусловно, охладит отношения Незалежной с Европой.

В список вошли Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Бахрейн, Монголия, Тунис и Панама. Есть и серый список из 47 стран, налоговые правила на территории которых не соответствуют стандартам союза. Ранее еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси заявил, что публикация перечня – первый шаг в решении вопроса с уклонением от налогов.

MLI подписана 80 государствами. В Минфине Украины отметили, что подписание документа позволит Киеву одновременно внести изменения в действующие соглашения об избегании двойного налогообложения.