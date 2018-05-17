Россиян заставляют переходить на умные счетчики

Министерство строительства и ЖКХ России собирается ввести обязательную установку новых счетчиков в жилых домах. Они будут с функцией дистанционной передачи показаний.



Нововведение затронет новостройки и дома с капитальным ремонтом. Перевести всех россиян на умные счетчики планируется к концу 2019 года.

Председатель комитета Государственной думы по жилищной политике Александр Сидякин напомнил об огромном количестве недобросовестных граждан, которые подкручивают счетчики, в результате чего вся оплата ложится на других жильцов. В свою очередь те не понимают, откуда берутся непомерные счета в квитанциях по оплате услуг ЖКХ, пишет Eg.Ru.

Сидякин добавил, что в ближайшем будущем сэкономить нечестным путем уже не получится. В каждом счетчике есть электронный мозг. Он передает показания дистанционно в онлайн-режиме. Если весь дом подключить к такой системе, с воровством будет покончено, отмечает телеканал "360".

Эксперты убеждены: внедрение таких счетчиков наведет порядок в сфере ЖКХ. По словам специалистов, сейчас там творится откровенный бардак.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года тарифы на ЖКХ в Москве вырастут на 5,5%. По итогам 2017-го увеличение стоимости коммунальных услуг в столице на человека составило 155 рублей в месяц.

