ЦБ лишил лицензии банк "Акцент"

Центробанк отозвал лицензию у оренбургского банка "Акцент". Организация является участником системы страхования вкладов.
Разрешение на работу банка отозвано из-за неисполнения федеральных законов. "Акцент" занимал 454-е место по объему активов в банковской системе страны, передает Life.ru.
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