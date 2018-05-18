Россиян напугали ударом по кошельку из-за санкций США

Аналитики американского банка Morgan Stanley заявили, что ужесточение санкций в отношении нашей страны приведет к рецессии российской экономики. По их прогнозу, ВВП страны сократится на 0,5%.

Это станет возможным, если ряд российских компаний окажется в черном списке. Morgan Stanley стал третьим банком на этой неделе, выступившим с негативным сценарием развития экономики России в результате ужесточения американских санкций.

В свою очередь глава Института проблем глобализации Михаил Делягин столь пессимистичный прогноз опроверг. "Ситуация не совсем та, о которой они рассказывают. Я напоминаю: по данным официальной статистики, в которую верят официальные западные экономисты, у нас в первом квартале 2018 года экономический рост – 1,3%. Не спад на 0,5%, а рост на 1,3%. Я критически отношусь к этой статистике, но экономисты Morgan Stanley в нее верят свято", – цитирует эксперта НСН.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить новые санкции из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) со стороны Москвы. Ранее были введены ограничительные меры против российских бизнесменов.

Санкции США обвалят экономику России - Новости РФ https://t.co/vIxITCUEpE — Володимир СУМИ (@zlydenny) 18 мая 2018 г.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 5,5 тысячи километров.