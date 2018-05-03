Найден новый способ заставить россиян работать

Депутат Государственной думы Сергей Вострецов выступил с инициативой касательно неработающей части населения. Он предлагает принудить не имеющих постоянного трудоустройства россиян самостоятельно оплачивать за себя страховые взносы.



По мнению чиновника, никто не может просто так заставить людей работать. "Но почему работающие должны оплачивать бесплатное медицинское обслуживание и пенсию миллионов вполне дееспособных людей, которые по тем или иным причинам предпочитают не работать и не платить налоги?", – пояснил свою позицию Вострецов.

Депутат подготовил законопроект, по которому устанавливаются взносы для дееспособных граждан без постоянного трудоустройства. Предполагается, что в Пенсионный фонд эта группа россиян должна будет отчислять 22% от минимального размера оплаты труда. В Фонд соцстраха – 2,9%, а в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1% от МРОТ.

Вострецов убежден, что принятие нового законопроекта урегулирует ситуацию на рынке труда, передает RG.ru. При этом, по его словам, зарплаты работающих по "серым схемам" людей привлекут в бюджет дополнительные денежные средства.

Депутат подчеркнул, что нововведения позволят компенсировать затраты государства на социальное обслуживание граждан. "Полученные дополнительные средства лучше направить на повышение пенсий", -добавил он.

Напомним, что численность официально работающих граждан в России составляет почти 72 миллиона человек. Однако 18 миллионов россиян трудоспособного возраста, по данным Росстата, не имеют официальной работы без каких-либо на то причин.

