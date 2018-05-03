Найден новый способ заставить россиян работать
По мнению чиновника, никто не может просто так заставить людей работать. "Но почему работающие должны оплачивать бесплатное медицинское обслуживание и пенсию миллионов вполне дееспособных людей, которые по тем или иным причинам предпочитают не работать и не платить налоги?", – пояснил свою позицию Вострецов.
Депутат подготовил законопроект, по которому устанавливаются взносы для дееспособных граждан без постоянного трудоустройства. Предполагается, что в Пенсионный фонд эта группа россиян должна будет отчислять 22% от минимального размера оплаты труда. В Фонд соцстраха – 2,9%, а в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1% от МРОТ.
Вострецов убежден, что принятие нового законопроекта урегулирует ситуацию на рынке труда, передает RG.ru. При этом, по его словам, зарплаты работающих по "серым схемам" людей привлекут в бюджет дополнительные денежные средства.
Депутат подчеркнул, что нововведения позволят компенсировать затраты государства на социальное обслуживание граждан. "Полученные дополнительные средства лучше направить на повышение пенсий", -добавил он.
Напомним, что численность официально работающих граждан в России составляет почти 72 миллиона человек. Однако 18 миллионов россиян трудоспособного возраста, по данным Росстата, не имеют официальной работы без каких-либо на то причин.
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