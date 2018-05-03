Меркель нанесла сокрушительный удар назойливому Порошенко

Страшный сон президента Украины Петра Порошенко становится реальностью. В Германии началось строительство газопровода из России в Европу "Северный поток – 2". А это значит, что все потуги лидера Незалежной, распинавшегося перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель о "вредности и ненужности" проекта, оказались тщетными.

Работы начались в городе Лубмин на территории федеральной земли Мекленбург – Средняя Померания. Об этом сообщает влиятельная немецкая газета Deutsche Welle.

В настоящее время строители выкапывают котлован и закладывают фундамент для газовой приемной станции и здания технического обслуживания. При этом ранее разрешение на возведение 1200-километрового газопровода выдала Финляндия.

Начало работ непосредственно на территории Германии - главного бенефициара "Северного потока – 2" в ЕС – говорят о том, что все попытки Украины помешать реализации проекта с треском провалились. А сколько было разговоров и громких фраз! Президент Незалежной Петр Порошенко очень любил рассказывать европейским лидерам о вредности газопровода, утверждая, что его строительство приведет к зависимости европейских государств от России.

Взамен, для транспортировки голубого топлива, он предлагал украинскую газотранспортную систему – старую, дряхлую и нуждающуюся в глубокой модернизации. На которую у Киева, естественно, денег нет. Да и в Европе сидят не дураки: желания вкладываться в столь сомнительный проект ни у кого нет.





Посему искрометные русофобские заявления Порошенко так и остались пустыми словами. Не помог даже недавний визит лидера Незалежной в Берлин и его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где президент Украины чуть ли не на коленях просил немцев отказаться от "Северного потока - 2". В Германии Порошенко выслушали чисто из вежливости, после чего отправили обратно в Киев. Реализация же проекта газопровода продолжилась.

Напомним, "Северный поток – 2" – строящийся газопровод из России в Германию, который должен заменить для транспортировки голубого топлива украинскую газотранспортную систему. Киев, естественно, крайне нервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь затормозить реализацию проекта.

С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и продолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишится около 10% бюджетных поступлений, а также остатков политического влияния на европейском континенте.