Россиян напугали резким ростом налогов

Новые налоги съедят большую часть доходов россиян. Фискальная нагрузка на граждан страны в ближайшее время значительно увеличится.

Трехпроцентный налог для самозанятых россиян, предложенный Минфином – тревожный сигнал. Как считают некоторые аналитики, граждане страны становятся "кормовой базой" для государства.

"Конечно, 3-6% налога на индивидуальных предпринимателей и самозанятых – небольшие деньги. Кроме того, учитывая российскую ментальность, даже 3% никто просто так платить не будет, сначала поймать надо. Но в целом новые налоги – тревожный сигнал для всех россиян. Из-за выпадающих нефтегазовых доходов именно мы становимся новой кормовой базой для государства", – заявил глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В то же время, по мнению эксперта, это попытка дать хотя бы какую-то ресурсную базу регионам, которым скоро придется выживать в сложных экономических условиях.

Министерство финансов выступило с инициативой ввести с 2019 года налог на профессиональный доход. Его будут платить самозанятые граждане - в частности, репетиторы, няни, домработницы. Как сообщил ранее замминистра финансов Илья Трунин, законопроект Минфин уже разработал. Предполагается, что ставка нового налога будет около 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6% – для юридических лиц.

По мнению Ильи Гращенкова, это только начало: он считает, что в ближайшее время будут вводиться все новые налоги – на товары, услуги, пользование такими благами, как интернет, автомобиль, недвижимость. Тем не менее, пока Россия остается одной из европейских стран с минимальной налоговой нагрузкой.

Инфографика: списание налоговой задолженности физлиц и индивидуальных предпринимателей. Мероприятия по списанию налоговой задолженности затронут 42 млн граждан и 2,9 млн ИП #налоги pic.twitter.com/ro1UFQF1Qx — Минфин России (@ru_minfin) 19 февраля 2018 г.

Увеличение фискальной нагрузки вызовет еще более массовый уход граждан в тень. "Уже сегодня россияне делают все, чтобы не платить налоги. Чем больше давление – тем выше сопротивление. Есть серьезный риск, что в серую зону перекочует львиная доля экономически активного населения", - приводит "Ura.ru" мнение экономического аналитика Артема Ермолаева.

Согласен с ним и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Даже если такой налог появится, то работать он, скорее всего, просто не будет. В прошлом году власти уже попытались вывести самозанятых граждан из тени, объявив для них налоговую амнистию. Однако результата это почти не дало – на учет встало меньше тысячи человек, напомнил эксперт.