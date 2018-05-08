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Экономика

Судьба рубля решится через несколько дней

Фото: pixabay.com
Минфин сообщил о рекордной закупке валюты. Начиная с 10 мая ведомство приобретет иностранных дензнаков на сумму, превышающую 322 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что такие вложения Минфина, на первый взгляд, вступают в противоречие с растущими мировыми ценами на нефть. Ответить, пойдет ли российская валюта вверх или ее вновь ждет падение, можно будет 12 мая.
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Самые большие закупки валюты – на 298,1 миллиарда рублей — пришлись на февраль этого года. Грядущая закупка должна побить этот рекорд. При этом рекорды бьют и цены на нефть, но рубль даже и не думает укрепляться. Как отмечают эксперты, причина – как раз в действиях Министерства финансов, которое ослабляет курс для поддержания экспортеров и формирует резерв иностранной валюты.

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По наблюдениям аналитиков рынка, нефть растет в ожидании возможного решения США о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении эмбарго на поставки углеводородов из этой страны. Оно может быть принято до субботы, 12 мая, и должно стать главным событием ближайших дней для рынка черного золота и рубля.

Если Вашингтон примет решение в пользу выхода, то цена Brent, которая уже сейчас колеблется в районе 76 долларов за баррель, может перешагнуть отметку в 78-80 рублей. Такой сценарий поддержал бы российскую валюту. Однако другим сильным фактором, воздействующим на рубль, становятся анонсированные Минфином закупки валюты. Таким образом, воздействие высоких нефтяных цен на укрепление рубля будет ограничено.

"С учетом факторов, толкающих российскую валюту вверх, и факторов, которые выступают в противовес, прогнозируемый курс российской валюты на май будет находиться в диапазоне 62–64 рубля за доллар", - приводит Life.ru мнение зампредседателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Как отмечают специалисты, действия Минфина не только не способствуют укреплению рубля, но и входят в противоречие с позицией Центробанка. А ЦБ – еще один серьезный регулятор на валютном рынке, и ему выгоден крепкий рубль, чтобы не разгонялась импортная составляющая инфляции. Ослабление российской валюты до 66-68 рублей за доллар может разогнать инфляцию до 6,5-7% – что поставит под удар трехлетние усилия Центробанка по ее снижению.

Автор: Андрей Евлампиев8 мая 2018, 10:12

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