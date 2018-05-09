США ввели новые санкции против России

Власти США объявили о введении новых санкций в отношении России. На этот раз под удар попали 28 оборонных структур, среди них: учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны в Курске и другие.

Американские чиновники считают, что предприятия помогали Сирии, КНДР и Ирану разрабатывать ракеты. Претензии к оборонным структурам конкретизированы не были, передает ТАСС.