Общий доход российских блогеров оценили в миллиарды рублей

Замминистра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил,
что общий заработок российских блогеров составляет десять миллиардов рублей в год.
Людей, зарабатывающих таким образом, насчитывается 15-17 тысяч.
Представитель ведомства рассказал, что начинающие блогеры зарабатывают по несколько десятков тысяч рублей в месяц, зарплата более успешных исчисляется миллионами. Волин назвал этот рынок быстрорастущим, а деятельность блогеров сравнил с профессией журналиста.
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