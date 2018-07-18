Общий доход российских блогеров оценили в миллиарды рублей

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что общий заработок российских блогеров составляет десять миллиардов рублей в год. Людей, зарабатывающих таким образом, насчитывается 15-17 тысяч.



Представитель ведомства рассказал, что начинающие блогеры зарабатывают по несколько десятков тысяч рублей в месяц, зарплата более успешных исчисляется миллионами. Волин назвал этот рынок быстрорастущим, а деятельность блогеров сравнил с профессией журналиста.