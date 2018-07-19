Россия готовит сокрушительный удар по Украине

Россия решила симметрично ответить Украине и снизить влияние ее санкций на экономику. Правительство разрабатывает план, который чувствительно ударит по Киеву.

Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг России составляют список украинских компаний, которые попадут под ответные санкции. Предложения по товарам, которые импортирует Украина, будут готовы к 1 августа.

Ограничительные меры со стороны России коснутся не только юридических, но и физических лиц. Это бизнесмены, чиновники и политики. Одна из мер – блокировка активов в России и запрет на вывод денег.

Меры, которые принимает Москва – ответ на действия Киева. В соответствии с указом, подписанным в мае этого года Петром Порошенко, украинские санкции коснулись членов Госдумы и Совета Федерации России, сотрудников администрации президента, дипломатов, крупных бизнесменов. Целому ряду деятелей культуры запрещен въезд в Незалежную, а их украинские активы (если они есть) подлежат конфискации.

А в июле 2016 года Порошенко ввел запрет на ввоз в страну российских товаров. Был запрещен импорт мяса, кондитерских изделий, детского питания, рыбы, водки, пива и сигарет, ввоз оборудования для железных дорог. Тогда же он поручил приостановить деятельность 243 российских компаний на украинской территории за ведение бизнеса с Донбассом, напоминает Ura.ru.

Как сообщают источники газеты "Коммерсантъ", санкции могут коснуться украинских производителей удобрений. Прежде ограничения Киева затронули российские "Фосагро" и "Еврохим". В то же время специалисты отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию ничтожно малы, так что меры выглядят немного странно.