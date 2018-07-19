Россия готовит сокрушительный удар по Украине
Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг России составляют список украинских компаний, которые попадут под ответные санкции. Предложения по товарам, которые импортирует Украина, будут готовы к 1 августа.
Ограничительные меры со стороны России коснутся не только юридических, но и физических лиц. Это бизнесмены, чиновники и политики. Одна из мер – блокировка активов в России и запрет на вывод денег.
Меры, которые принимает Москва – ответ на действия Киева. В соответствии с указом, подписанным в мае этого года Петром Порошенко, украинские санкции коснулись членов Госдумы и Совета Федерации России, сотрудников администрации президента, дипломатов, крупных бизнесменов. Целому ряду деятелей культуры запрещен въезд в Незалежную, а их украинские активы (если они есть) подлежат конфискации.
А в июле 2016 года Порошенко ввел запрет на ввоз в страну российских товаров. Был запрещен импорт мяса, кондитерских изделий, детского питания, рыбы, водки, пива и сигарет, ввоз оборудования для железных дорог. Тогда же он поручил приостановить деятельность 243 российских компаний на украинской территории за ведение бизнеса с Донбассом, напоминает Ura.ru.
#Украина попросила у #США объяснений по переговорам Путина и Трампаhttps://t.co/GXG1mQnbb6 pic.twitter.com/ypmWNZVhLA— Пятый канал Новости (@5tv) 18 июля 2018 г.
Как сообщают источники газеты "Коммерсантъ", санкции могут коснуться украинских производителей удобрений. Прежде ограничения Киева затронули российские "Фосагро" и "Еврохим". В то же время специалисты отмечают, что поставки удобрений с Украины в Россию ничтожно малы, так что меры выглядят немного странно.
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