РЖД оценила в миллион рублей ущерб от воровства болельщиков

Во время ЧМ-2018 болельщики утащили из поездов одеял и подстаканников на миллион рублей, сообщает НСН. Как отметили в РЖД, пассажиры восприняли бесплатную раздачу белья в поездах для болельщиков как сувенир или подарок.



Фанаты перемещались на поездах дальнего следования из города в город. Проезд для обладателя билета на матч и паспорта болельщика был бесплатный.