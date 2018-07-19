РЖД оценила в миллион рублей ущерб от воровства болельщиков

Во время
ЧМ-2018 болельщики утащили из поездов одеял и подстаканников на миллион
рублей, сообщает НСН. Как отметили в РЖД, пассажиры восприняли бесплатную
раздачу белья в поездах для болельщиков как сувенир или подарок.
Фанаты перемещались на поездах дальнего следования из города в город. Проезд для обладателя билета на матч и паспорта болельщика был бесплатный.
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