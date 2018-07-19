Марихуана стала торговаться на бирже

На бирже NASDAQ
произошло первое публичное размещение акций (IPO) компании, которая занимается
выращиванием марихуаны, сообщает "Интерфакс". Канадская компания Tilray разместила
на рынке 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу.
Это позволило ей привлечь 153 миллиона долларов. Компания была основана в 2013 году, она занимается выращиванием, переработкой и распространением марихуаны. У Tilray есть лицензия на осуществление деятельности в США, также она является легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в страны ЕС.
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