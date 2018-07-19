Марихуана стала торговаться на бирже

На бирже NASDAQ произошло первое публичное размещение акций (IPO) компании, которая занимается выращиванием марихуаны, сообщает "Интерфакс". Канадская компания Tilray разместила на рынке 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу.



Это позволило ей привлечь 153 миллиона долларов. Компания была основана в 2013 году, она занимается выращиванием, переработкой и распространением марихуаны. У Tilray есть лицензия на осуществление деятельности в США, также она является легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в страны ЕС.