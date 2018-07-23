Магазин "Плеер.ру" приостановил работу

Интернет-магазин
электроники "Плеер.ру" заявил о своем временном закрытии, передает сайт "Комсомольская правда". Администрация на официальном сайте просит потенциальных покупателей
оставлять свои контакты, чтобы связаться с ними позднее.
Ранее в понедельник появилась информация о том, что в московском офисе компании проходят следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов изымают сопроводительные документы на товар и электронику.
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