Названа неожиданная причина подорожания услуг ЖКХ
Согласно опубликованному документу, в подъездах установят дополнительное оборудование в целях безопасности. Жильцы будут вынуждены заплатить и за него, и за его установку, сообщает Ura.ru.
По замыслу инициаторов проекта, специальное оснащение призвано защитить дом не только от террористов. Нововведение станет отличной мерой для сохранения подъезда, лифта и иных нежилых зон многоквартирного дома. С помощью установленной системы можно будет противостоять вандалам или ворам.
Эксперты отметили, что оплата средств защиты дома собственниками жилья – стандартная общемировая практика. "В любых странах мира защита собственного жилища всегда возлагается на собственника, поэтому ничего удивительного в том, что в России пошли по такому пути, нет", – убеждены специалисты. Компетентные органы дают лишь рекомендации и устанавливают минимальные требования к их исполнению.
Некоторые пункты документа давно выполняются. К примеру, ограничивается доступ в подвалы, технические подполья и на чердаки.
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