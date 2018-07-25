Россия пала жертвой страшного проклятия

Раскрыта тайна экономического проклятия России. Оказывается, большой проблемой для нашей страны стали ее несметные богатства – газ, нефть, уголь и другие полезные ископаемые.

"Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек…" – советская песня, наполненная гордостью за страну, сегодня приобрела несколько иной смысл. По мнению вице-премьера по вопросам сельского хозяйства Алексея Гордеева, Россия обладает слишком большими природными ресурсами, которые являются проклятием для страны.

"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", – сказал Гордеев, выступая в Совете Федерации.

Избавиться от проклятия поможет только рациональное отношение к природным ресурсам, считает вице-премьер. Он также предположил, что все наши богатства сформировали и соответствующую русскую ментальность. "Отсюда, возможно, такая психология и ментальность, отношение к ресурсам", – цитирует Гордеева RNS.

Кроме того, заместитель Дмитрия Медведева, курирующий сельское хозяйство, отметил большое количество пашен, которые граждане России не используют. "Так и пустеет земля", – посетовал он.

На территории России сосредоточены исключительные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, большинство стран не имеют и десятой доли таких богатств. В землях России находится 12% всей мировой нефти, 32% газа, 11% угля, 25% железа.

Наша страна занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, серебра, платины и алмазов. Совокупные минеральные запасы оценивались экспертами несколько лет назад в 28 триллионов долларов.