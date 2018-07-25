Россия пала жертвой страшного проклятия
"Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек…" – советская песня, наполненная гордостью за страну, сегодня приобрела несколько иной смысл. По мнению вице-премьера по вопросам сельского хозяйства Алексея Гордеева, Россия обладает слишком большими природными ресурсами, которые являются проклятием для страны.
"Мы живем в условиях ресурсного проклятия. Так устроена наша страна: людей мало, а ресурсов слишком много. Мы ничего не считаем и ничего не жалеем", – сказал Гордеев, выступая в Совете Федерации.
Избавиться от проклятия поможет только рациональное отношение к природным ресурсам, считает вице-премьер. Он также предположил, что все наши богатства сформировали и соответствующую русскую ментальность. "Отсюда, возможно, такая психология и ментальность, отношение к ресурсам", – цитирует Гордеева RNS.
Кроме того, заместитель Дмитрия Медведева, курирующий сельское хозяйство, отметил большое количество пашен, которые граждане России не используют. "Так и пустеет земля", – посетовал он.
Гордеев: Россия практически выполнила задачу импортозамещения по продовольствию https://t.co/fvlqAY0D2W pic.twitter.com/TLHxK561yN— Деловой Петербург (@dprunews) 25 июля 2018 г.
На территории России сосредоточены исключительные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, большинство стран не имеют и десятой доли таких богатств. В землях России находится 12% всей мировой нефти, 32% газа, 11% угля, 25% железа.
Наша страна занимает ведущее место по разведанным запасам никеля, золота, серебра, платины и алмазов. Совокупные минеральные запасы оценивались экспертами несколько лет назад в 28 триллионов долларов.
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