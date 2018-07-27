ЦБ со скрипом возмещает потерянные в банках деньги
Как следует из официального ответа Центробанка (есть в распоряжении редакции) за период с 2012-го по 2018-й кредиторы третьей очереди, в число которых включены и коммерческие структуры, предъявили суммарные требования на 854 миллиарда рублей. По данным на 1 июня 2018 года, из этой суммы кредиторам возмещено 27 миллиардов.
Как подсчитали в Союзе вкладчиков, выплаченные средства составляют лишь 3,2% от общей суммы средств, которые фактически заморожены на счетах банков с отозванными лицензиями. По мнению председателя общественной организации Николая Николаева, ситуация на рынке показывает, что ни один из механизмов оздоровления банковской системы эффективно не работает.
"Председатель ЦБ, госпожа Набиуллина говорит о 2,6 триллиона, потраченных на расчистку финансовой системы России. Это, по подсчетам аналитиков, 2,6% от ВВП, – сказал общественный деятель. – Эти траты приводят к убыткам бизнеса, которые исчисляются еще 854 миллиардами рублей – 0,7% от ВВП".
Суммарно, по словам главы Союза вкладчиков, получается 3,3% ВВП, что составляет 80% государственных расходов на медицину (по данным за прошлый год) или 91% бюджета на образование. "Остается вопрос: неэффективна банковская система или действия надзорного органа?" – заключил Николаев.
Напомним, что регулятор решил отозвать лицензию у санированного банка "Советский". В Союзе вкладчиков считают, что это доказательство некомпетентности чиновников, которые гонятся за отчетами о "спасенных денежных
средствах", при этом скрывая понесенные бюджетом траты.
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