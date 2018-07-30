Совет по цифровой экономике при Совфеде соберется на первое заседание

В Калининградской области 1 августа состоится первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента. В его работе также примут участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и другие эксперты.

Планируется, что в первой части заседания Совета будет обсуждаться обеспечение системности и сбалансированности развития цифровой экономики в субъектах Федерации. Ключевой доклад в рамках нее представит глава Калининградской области Антон Алиханов.



Во второй части заседания будут затронуты вопросы повышения конкурентоспособности отечественных технологий и обеспечение цифрового суверенитета России. В ходе нее свои доклады представят вице-президент по науке фонда "Сколково" Николай Суетин, член правления Ассоциации разработчиков и производителей электроники Андрей Безруков, президент компании "Руссофт" Валентин Макаров.

По вопросам цифровизации госуправления в рамках заседания выступят Алексей Кудрин и Константин Носков, а также глава комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Мезенцев. Заключительная часть будет посвящена развитию человеческого капитала в условиях цифровой экономики (ожидаются доклады главы Ассоциации человеческого капитала Елены Артемьевой, ректоров МГУ и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Виктора Садовничего и Владимира Васильева).

Как рассказал председатель Советам по цифровой экономике при Совфеде, вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, одна из задач данного совещательного органа – стать профессиональной площадкой для обсуждения нормативно-правовой базы цифровой экономики. "Нам необходимо вместе с правительством оперативно включаться в законотворческую работу на самой ранней стадии", - заявил он.

По его словам, Совет особенно внимательно будет относиться к вопросам учета интересов и специфики субъектов Федерации. "Кроме того, мы будем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы в регионах, – сообщил Турчак. – На первом заседании Совета мы определим приоритетные направления работы, но никаких формальных ограничений не будет – повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов и экспертного сообщества".





Ожидается, что созданная при Совете Федерации площадка поможет наладить взаимодействие с отраслевыми объединениями и компаниями, которые готовы развивать цифровую экономику. Андрей Турчак подчеркнул важность законотворческой деятельности для развития данного направления, которая, по его словам, должна основываться "на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях".

Добавим, что Совет по развитию цифровой экономики был создан по решению сенаторов весной 2018 года. В него, кроме членов Совфеда, вошли представители профильных министерств и ведомств, главы регионов, эксперты из научной и профессиональной среды, предприниматели и госкомпании. В числе задач консультативного органа – изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики, анализ документов, регламентирующих развитие этого направления, и их правоприменительной практики, подготовка предложений по дальнейшему развитию госполитики в области развития цифровой экономики.