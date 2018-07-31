Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Повышение пенсий работающим пенсионерам, подорожание загранпаспортов и водительских прав, а также алкогольной продукции. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с началом последнего летнего месяца.



Прибавка работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры с приходом августа начнут получать повышенную пенсию. Перерасчет осуществляется в индивидуальном порядке, учитываются несколько показателей. Среди них – трудовой стаж и размер заработной платы лица, получающего пенсионные выплаты, уровень страховых отчислений со стороны его работодателя. Также прибавка зависит от срока нахождения гражданина на пенсии: чем дольше, тем больше выплата.

При этом повышение касается только тех пенсионеров, кто работает официально и получает белую зарплату. Тех, кто трудится неофициально и не платит налоги государство работающими не считает. Сумма повышения ограничена. Максимум – три пенсионных балла, что эквивалентно примерно 245 рублям.

Не следует путать повышение пенсий и ее индексацию. Если работающий пенсионер хочет получить проиндексированную пенсию, то ему необходимо официально уволиться. После этого будет запущена процедуры полного перерасчета пенсионных выплат, которая займет несколько месяцев.

Вместе с тем законодательство гласит, что в 2018 году получать проиндексированную пенсию гражданин должен уже в месяце, последующим за увольнением. Однако сделать это невозможно из-за немалого количества времени, которое занимает перерасчет. При этом задержка компенсируется дополнительными выплатами.

Загранпаспорт и водительские права станут дороже

С началом августа россиянам придется заплатить больше за оформление биометрического загранпаспорта и водительского удостоверения. С 3 августа пошлина за "загранник" вырастет на полторы тысячи рублей – с 3500 до пяти. Увеличится и стоимость детского загранпаспорта – с 1000 до 2500 рублей.

Что касается водительских прав, то за оформление документа нового поколения придется заплатить три тысячи рублей. За права стандартного образца пошлина останется прежней – две тысячи.





Подорожание услуг связано с увеличением затрат на изготовление документов. Это связано с использованием электронных носителей информации, а также созданием дата-центров.

Как и ранее при оформлении документов онлайн через портал госуслуг гражданин может воспользоваться скидкой в размере 30%. Таким образом, за "загранник" можно будет заплатить 3500 рублей, а за водительское удостоверение – 2100.

Алкоголь растет в цене

Раскошелиться в августе придется и покупателям крепкого спиртного. На водку и ликероводочную продукцию крепостью от 37 до 40 градусов устанавливается единая минимальная цена, ниже которой продавать такое спиртное в России нельзя. Минимальная стоимость устанавливается для того, чтобы пресечь попадание на прилавки магазинов поддельной продукции. Как правило, "левый" алкоголь стоит гораздо дешевле настоящего, что создает недобросовестную конкуренцию легальным напиткам.

Так, самая дешевая водка в пол-литровой бутылке крепостью от 38 до 39 градусов с НДС и акцизом будет стоить 205 рублей. Минимальная стоимость более крепких напитков останется без изменений.

Льготы для пенсионеров Москвы и Подмосковья

С началом августа пенсионеры Москвы и столичного региона получат право на бесплатный проезд в электричках пригородного сообщения. Соответствующее решение приняли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, право бесплатного проезда получают почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов, один из родителей ребенка инвалида в возрасте до 23 лет, а также приемные родители, участвующие в пилотном проекте по поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот или детей-инвалидов. Всего бесплатным проездом смогут воспользоваться около 2,8 миллиона человек.





Местное время

Изменения ждут и тех, кто будет перемещаться по стране поездами дальнего следования. С 1 августа РЖД при информировании пассажиров начнет использовать местное время. Информация будет отображаться на табло и по громкой связи. До этого указывалось только московское время. Это вызывало определенные неудобства для пассажиров, которым приходилось соотносить столичное время с местным часовым поясом.

Оформить российскую электронную визу станет проще

С августа в аэропортах Дальневосточного федерального округа граждане иностранных государств смогут получить электронные визы России. По ней можно прилететь в Хабаровский край, на Сахалин, Камчатку, Чукотку, в Амурскую область.