Россиян обрадовали новым налогом

Экологический сбор переведут в категорию налогов. Новая глава может появиться в российском Налоговом кодексе в ближайшее время.

Предложение о переходе экологических сборов в новое качество подготовлено Минфином. Замглавы ведомства Илья Трунин направил соответствующее письмо президенту Центра стратегических разработок Павлу Кадочникову. В министерстве уверены, что такой шаг не приведет к увеличению фискальной нагрузки на бизнес и граждан.

Работу по систематизации неналоговых платежей Минфин начал в 2017 году. Была идея создать для них отдельный закон. Позже решили просто перенести сборы, которые носят налоговый характер, в существующий кодекс. В ведомстве отметили, что и от мысли об отдельном законе еще не отказались.

Сейчас экологический сбор не считается налоговым платежом, но, судя по всему, это ненадолго. Минфин предлагает рассчитывать размер нового налога по следующей формуле: ставка экологического сбора должна быть умножена на норматив утилизации и массу утилизируемых товаров. Ставку и норматив будет утверждать правительство.

Законопроект пока не поступил ни в Минприроды, ни в Минэкономразвития. По словам главы бизнес-объединения "Опора России" Александра Калинина, у предпринимателей нет четкой позиции по поводу возможных изменений. По его словам, включение платежей в Налоговый кодекс предполагает их более жесткое регулирование. В целом же вопрос не может быть решен без предварительного обсуждения, передает телеканал "360".