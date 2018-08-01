Россиян обрадовали новым налогом
Предложение о переходе экологических сборов в новое качество подготовлено Минфином. Замглавы ведомства Илья Трунин направил соответствующее письмо президенту Центра стратегических разработок Павлу Кадочникову. В министерстве уверены, что такой шаг не приведет к увеличению фискальной нагрузки на бизнес и граждан.
Работу по систематизации неналоговых платежей Минфин начал в 2017 году. Была идея создать для них отдельный закон. Позже решили просто перенести сборы, которые носят налоговый характер, в существующий кодекс. В ведомстве отметили, что и от мысли об отдельном законе еще не отказались.
Сейчас экологический сбор не считается налоговым платежом, но, судя по всему, это ненадолго. Минфин предлагает рассчитывать размер нового налога по следующей формуле: ставка экологического сбора должна быть умножена на норматив утилизации и массу утилизируемых товаров. Ставку и норматив будет утверждать правительство.
Лесные пожары как источник парниковых газов https://t.co/xE8o5ol0EK #экология pic.twitter.com/0XIBOh3J5v— Наука и жизнь (@naukaizhizn) 27 июля 2018 г.
Законопроект пока не поступил ни в Минприроды, ни в Минэкономразвития. По словам главы бизнес-объединения "Опора России" Александра Калинина, у предпринимателей нет четкой позиции по поводу возможных изменений. По его словам, включение платежей в Налоговый кодекс предполагает их более жесткое регулирование. В целом же вопрос не может быть решен без предварительного обсуждения, передает телеканал "360".
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