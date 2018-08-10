Осмелевший Лукашенко нахамил Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на обострение с Россией. В ходе посещения завода "Гомсельмаш" он крайне резко высказался в адрес Москвы, обвинив Кремль в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции".

"Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", – цитирует президента братской республики издание БЕЛТА. Россию он назвал "старшим братом", заявив, что его страна зажата между Востоком и Западом.

Субсидирование Москвой собственного производства сельскохозяйственной техники Лукашенко назвал нарушением договоренностей Евразийского союза. Действия России, добавил белорусский лидер, не создают условий для равной конкуренции в рамках интеграционного объединения.

По словам Лукашенко, о "варварском" поведении Москвы он намерен поговорить лично с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко: У нас сейчас тяжёлый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят pic.twitter.com/ZobXq0DaAx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 августа 2018 г.

Правда, о том, когда состоится беседа тет-а-тет президент братской республики распространяться не стал. А зря. Лукашенко уже ставили в упрек, что он избегает встречи со своим российским коллегой. По мнению политолога Александр Суздальцева, причина в нежелании Лукашенко вести неудобный разговор с Путиным, который поставил перед ним ряд непростых вопросов о настоящем и будущем российско-белорусских отношений.

Среди них - формат Союзного государства двух стран, сотрудничество в рамках других интеграционных проектов. По мнению аналитика, сейчас они скорее выгодны Минску, чем Москве. Путин хочет обсудить эти темы с Лукашенко, однако белорусский лидер уклоняется от встречи, поскольку ему просто нечего ответить российскому коллеге, полагает Суздальцев.