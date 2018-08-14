Сбербанк отказался выдавать кредитные карты пенсионерам

Кредитные карты россиянам в возрасте старше 65 лет не положены. Пенсионеров возмутила политика ведущего российского банка.

"Пещерный эйджизм" – так назвали пользователи Сети действия сотрудников Сбербанка, отказавших в обслуживании пенсионеру. О секретах политики ведущего российского финансового учреждения рассказал в соцсети Facebook один из клиентов.

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По словам 71-летнего журналиста и экономического аналитика Михаила Крутихина, он обратился в отделение Сбербанка за кредитной картой. Операционистка почти полчаса заполняла необходимые бумаги. Однако, когда документы были почти готовы, женщина неожиданно их порвала.

"Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные карты не оформляем". – И порвала распечатанные бумажки. Вот это сюрприз. Не знал. "Возраст дожития", как никак. Банк подозревает, что я в любой момент могу отдать концы", – написал пользователь соцсети.

Представители Сбербанка в комментариях к посту отпираться не стали. Они признали, что выдача кредитных карт пожилым людям ограничена – но они могут воспользоваться другими продуктами. Большинство пользователей назвали такую ситуацию беспределом и "пещерным эйджизмом".

Комментаторы аналитику посочувствовали. Но, в то же время, напомнили, что он, к сожалению, не занимает пост председателя правления этого учреждения – которому можно " в рекламных целях в прикиде инвалида обслужиться".

В Сбербанке тем временем официально подтвердили, что выпуск новых кредитных карт "возможен до 65 лет (включительно)". Пожилым гражданам предлагаются продукты линейки "Активный возраст", предназначенной для пенсионеров.

