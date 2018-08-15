Настройка пенсионной системы закроет дыру в бюджете

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России будет только расти, если не заняться совершенствованием системы. Пока же дыру приходится закрывать из федеральной "кубышки".

Если не ликвидировать возникшую в бюджете ПФР дыру, пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции. По словам главы фонда Антона Дроздова, при сохранении нынешнего порядка выхода на заслуженный отдых дефицит пенсионного бюджета продолжит увеличиваться.

Уже сейчас больше трети бюджета Пенсионного фонда покрывается из бюджета федерального. Так, общие расходы на обеспечение вышедших на заслуженный отдых составили 7,2 триллиона рублей. Из федерального бюджета на это выделяется 2,4 триллиона рублей, а весь трансферт составляет 3,3 триллиона рублей.

"Большая часть денег, конечно же, идет на выплаты пенсий, в первую очередь страховых", – отметил Дроздов. В Госдуме, в свою очередь, уверены, что отсутствие изменений в пенсионной системе увеличит трансферт в бюджет ПФР до пяти триллионов рублей.

Ранее правительство предложило изменить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Планируется, что процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Как отмечают в кабмине, это создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции и обеспечит сбалансированность пенсионной системы России в целом.

Специалисты уверены, что изменения в пенсионной системе назрели. По словам президента Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в стране.

Сейчас разрабатывается комплекс мер, направленный на то, чтобы уволенные люди предпенсионного возраста не оказались "брошенными", заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что разворачивается институт программ занятости для переобучения и переподготовки пожилых людей, увеличивается их финансирование, передает РИА Новости