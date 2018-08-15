Володин поставил задачу повысить пенсии до 20-25 тысяч рублей

Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, размер пенсионных выплат должен составлять не менее 40% от заработной платы. Их текущий уровень, подчеркнул законодатель, никого не устраивает.



Вопрос совершенствования пенсионной системы нижняя палата парламента будет обсуждать 21 августа в ходе широких парламентских слушаний. "Необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной думы", – сказал спикер.

По его словам, для роста пенсий выше уровня инфляции, а также для достижения размеров выплат на менее 40% от заработной платы необходимо создать устойчивую и эффективную пенсионную систему. "Вот цель проведения парламентско-общественных слушаний", – подчеркнул законодатель. Он напомнил, что сбор поправок к законопроекту о настройке пенсионной системы продлится до 24 сентября.

Вячеслав Володин подчеркнул, что эту сферу могут ожидать в будущем большие проблемы, если не заняться решением назревших вопросов уже сейчас. "Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит", - сказал председатель нижней палаты.

Он отметил, что дыра в Пенсионном фонде (ПФ) будет со временем лишь увеличиваться. Спикер напомнил, что сейчас из федерального бюджета в ПФ перечисляется 3,336 триллиона рублей, что составляет 40% от всего объема Фонда и 20% от расходов федерального бюджета. Тем самым закрывается дефицит ПФ.





Однако уже в ближайшем будущем средств на эти цели придется выделять почти в два раза больше, констатировал законодатель.

"Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20−25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер – образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", – предупредил Володин.

Именно поэтому депутаты вместе с экспертами, общественниками, представителями делового сообщества обязаны изучить вопрос, выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, а затем уже принимать решение, сказал Володин. "Каким оно будет, зависит от итогов парламентских слушаний", – резюмировал спикер.

Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.

Как писали ранее Dni.Ru, увеличение средней продолжительности жизни и спад рождаемости в 1990-е годы привели к тому, что баланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. Из-за этого в бюджете Пенсионного фонда возникла дыра, которая с каждым годом продолжает увеличиваться. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева отметила, что к 2024 году для покрытия дефицита Пенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пять триллионов рублей.