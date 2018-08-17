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Экономика

Как собрать ребенка в школу: советы родителям

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
До начала нового учебного года остается совсем немного времени. В эти дни родители и их чада бегают по школьным базарам, покупая тетради, учебники, канцелярские принадлежности и прочие необходимые вещи. Но зачем обивать пороги магазинов, если можно приобрести все необходимое в Сети? Таким образом вы сэкономите не только время, но и деньги: при покупке товаров в интернет-магазинах можно воспользоваться промокодами, которые дают скидку на желаемый товар.
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Широкий ассортимент к новому учебному году можно найти на сайте книжного магазина "Буквоед". По промокоду в специальном разделе на сайте Dni.Ru зарегистрированные пользователи имеют возможность получить скидку 5% при заказе на сумму от 500 рублей.

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Сюжеты Полезные советы

В разделе сайта интернет-магазина "Все для школы" представлены рабочие тетради, задачники, тексты, контрольные и проверочные материалы, справочники, книги для чтения, материалы по ЕГЭ, ОГЭ и промежуточной аттестации и многое другое.

Интересующий товар также можно найти путем клика по интересующему школьного предмету – алгебра, геометрия, русский язык, литература, чтение, информатика и другие. После этого на экране появятся весь ассортимент по конкретному предмету.

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Фото: bookvoed.ru

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Фото: litres.ru

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В свою очередь, центр онлайн-обучения Фоксфорд предлагает курсы для учащихся 3-11 классов со скидкой 20%. Опытные репетиторы, преподающие в ведущих российских вузах, помогут ребенку подтянуть знания по школьной программе, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

Огромный плюс школы – возможность онлайн-обучения. Благодаря этому можно выбрать удобный для ребенка график. Показателем эффективности курсов в "Фоксфорд" служат результаты учеников. Многие из них поступили в дальнейшем в ведущие российские вузы.

Автор: Иван Поляков17 августа 2018, 13:28

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