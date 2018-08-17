Как собрать ребенка в школу: советы родителям

До начала нового учебного года остается совсем немного времени. В эти дни родители и их чада бегают по школьным базарам, покупая тетради, учебники, канцелярские принадлежности и прочие необходимые вещи. Но зачем обивать пороги магазинов, если можно приобрести все необходимое в Сети? Таким образом вы сэкономите не только время, но и деньги: при покупке товаров в интернет-магазинах можно воспользоваться промокодами, которые дают скидку на желаемый товар.

Широкий ассортимент к новому учебному году можно найти на сайте книжного магазина "Буквоед". По промокоду в специальном разделе на сайте Dni.Ru зарегистрированные пользователи имеют возможность получить скидку 5% при заказе на сумму от 500 рублей.

В разделе сайта интернет-магазина "Все для школы" представлены рабочие тетради, задачники, тексты, контрольные и проверочные материалы, справочники, книги для чтения, материалы по ЕГЭ, ОГЭ и промежуточной аттестации и многое другое.

Интересующий товар также можно найти путем клика по интересующему школьного предмету – алгебра, геометрия, русский язык, литература, чтение, информатика и другие. После этого на экране появятся весь ассортимент по конкретному предмету.

В целом выбор желаемой книги в интернет-магазине прост, интерфейс сайта очень удобен. В интернет-магазине можно найти не только товары для школы, но и художественную, деловую и прочую литературу. Всего в "Буквоеде" представлены более двух миллионов книг на всех языках мира. Есть курьерская доставка, работают более пяти тысяч пунктов самовывоза.





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Не проходите мимо тетрадей математической серии Kumon. Задачи, составленные в игровой форме, придутся по душе даже тем, кто не очень любит эту науку. Для познания литературного мира советует альбом "Литературные дудлы". Собранные в нем творческие задания помогут ребенку познакомиться с авторами, их произведениями и персонажами.

А в книге "Мир природы" ребенок узнает о биологии, составит свое представление о природе. Кроме того, в ассортименте "Back to school" собраны увлекательные книги по истории, астрономии, географии.





Скидки по промокоду в размере 10% и 20% предоставляет и крупнейший магазин электронных книг "ЛитРес". В специальном разделе на сайте есть детская литература – фантастика, приключенческая проза, школьные учебники для самых разных классов, а также справочники, курсы иностранных языков и прочее.

Ежемесячная аудитория сервисов "ЛитРес" – более 12,5 миллиона человек. Компания разработала 25 приложений для чтения и прослушивания электронных книг, в том числе "ЛитРес: Читай!" и "ЛитРес: Слушай!" для мобильных платформ под управлением операционных систем iOS, Android, Windows Phone 8.

В свою очередь, центр онлайн-обучения Фоксфорд предлагает курсы для учащихся 3-11 классов со скидкой 20%. Опытные репетиторы, преподающие в ведущих российских вузах, помогут ребенку подтянуть знания по школьной программе, подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

Огромный плюс школы – возможность онлайн-обучения. Благодаря этому можно выбрать удобный для ребенка график. Показателем эффективности курсов в "Фоксфорд" служат результаты учеников. Многие из них поступили в дальнейшем в ведущие российские вузы.