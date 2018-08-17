В Кремле оценили резкое падение курса рубля

В Кремле отреагировали на панические настроения в связи с резким ослаблением национальной валюты. Финансовая система России демонстрирует стабильность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас на валютном рынке отмечается разнонаправленная динамика. "Я хотел бы вам напомнить заявления наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", – цитирует Пескова ТАСС.

Курс рубля начал резко падать 8 августа – в этот день в Вашингтоне заявили о новом пакете антироссийских санкций, который планируется принять к концу месяца. Поводом для новых ограничительных мер послужило якобы использование Россией химического оружия на территории Великобритании, а именно отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Тем временем эксперты отмечают, что рубль взял курс на ослабление. Причиной стали исключительно политические события, а не экономическая составляющая. Инвесторы стали с осторожностью смотреть на российскую национальную валюту.

Не исключено, что ситуация стабилизируется после намеченной на субботу, 18 августа, встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель. От результатов их переговоров будет зависеть обстановка на финансовых рынках Европы и России на следующей неделе.

Ранее пессимистически настроенные эксперты заявили, что к концу 2018 года все сбережения граждан России, которые хранятся на счетах в российских банках, могут или полностью сгореть, или довольно сильно обесцениться.

Сегодня курс рубля может подскочить вверх

На торгах четверга, 16 августа, рубль может продемонстрировать ралли.Во-первых, российская валюта может получить поддержку в преддверии встречи Путина и Меркель. Стороны обсудят ряд вопросов, в том числе строительство «Северного потока-2 pic.twitter.com/E6SFBIL1GT — UnitMarkets (@UnitMarkets) 16 августа 2018 г.

В экономическом блоке правительства говорят, что причин для беспокойства нет – у финансовой системы страны достаточно ресурсов и возможностей для стабилизации валютного рынка.

Между тем доллар торгуется сегодня на бирже в пределах 67 рублей 22 копеек, евро стоит 76 рублей 52 копейки. Эти показатели выше установленного на выходные дни и понедельник курса Центробанка: 66,87 рубля за доллар и 76,18 рубля за евро.