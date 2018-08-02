Россиянам предложили платить за выход на пенсию

Пенсионный возраст в России повышать не надо. Момент выхода на заслуженный отдых должен определяться трудовым стажем, считает уполномоченный по правам предпринимателей.

Борис Титов предлагает россиянам, которые хотят выйти на пенсию, докупать недостающий трудовой стаж. Именно этот показатель, по мнению бизнес-омбудсмена, должен определять время, когда сотрудника можно отправить на заслуженный отдых.

В определенных обстоятельствах работник может пожелать выйти на пенсию досрочно. В таком случае он мог бы заплатить государству некоторую сумму, чтобы в дальнейшем получать выплаты в полном объеме, поясняет свою мысль Титов.

"Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. Причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается", – заявил омбудсмен.

Пенсионный возраст в России составляет для мужчин 60 лет, для женщин – 55 лет. Законопроект, принятый в первом чтении Госдумой 19 июля, предполагает постепенное повышение пенсионного возраста: до 65 лет к 2028 году для мужчин и до 63 лет к 2034 году – для женщин.

Публикация от Эксперт по Китаю (@expertinchina) 2 Авг 2018 в 12:17 PDT

Озвученные Титовым предложения изложены в документе, подготовленном Институтом экономики роста имени Столыпина, который возглавляет бизнес-омбудсмен. Они направлены в правительство и профсоюзам, пишут "Ведомости".

Ранее Борис Титов предлагал снизить ставку страховых взносов в Пенсионный фонд России до 14%. А в дальнейшем, по мнению бизнес-омбудсмена, ПФР следует вообще упразднить. Он уверен, что современные технологии помогут обойтись без таких "громоздких и часто непрозрачных организаций".